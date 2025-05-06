Muğla'da amatör balıkçı, oltasına dolanan martıyı kurtardı

İHA

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında denize açılan amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş, sabah saatlerinde yaşadığı beklenmedik olayla hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. Oltasını denize bıraktıktan kısa bir süre sonra iğneye bir balık takıldığını düşünen Gümüşbaş, misinayı çekerken suyun yüzeyinde çırpınan bir martıyla karşılaştı.

MİSİNASINA DOLANAN MARTI ÇEKİP KURTARDI

Kanadı ve gagası misinaya dolanmış halde çırpınan kuşu gören balıkçı, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Martıyı nazikçe teknesine alan Gümüşbaş, büyük bir dikkatle misinayı kesti ve martıyı özgürlüğüne kavuşturdu. Kısa süre sonra kendine gelen martı, yeniden gökyüzüne süzülerek uzaklaştı.

"BALIK BEKLERKEN MARTI GELDİ"

O anları anlatan Gümüşbaş, “Balık beklerken oltanın ucunda bir martıyla karşılaşmak inanılmazdı. Misinaya dolanmıştı, hemen yardım ettim. Uçarken arkasında bir teşekkür bırakmış gibiydi. Doğadaki her canlının yaşama hakkı var, elimizden ne geliyorsa yapmalıyız” dedi.