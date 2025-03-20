Muğla'da don vuran meyve bahçelerinde hasar tespit çalışması sürüyor

AA

Yurt genelinde etkili olan soğuk, hava tarım ürünlerini olumsuz etkiliyor.

Muğla'da da etkili olan don, narenciye bahçelerinde büyük hasara sebep oldu.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçesinde etkili olan don nedeniyle de bahçelerdeki portakal, limon ve mandalina ağaçları zarar gördü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bahçelerde hasar tespit çalışması yapmaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, bölgede hasar tespitine devam ettiklerini, zarar gören üreticilerin arazilerini tek tek inceleyerek sahada yanında olduklarını söyledi.

"ÇALIŞMALARI TARSİM'LE SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgede yapılan incelemeler sonucunda 71 mahallede yaklaşık 52 bin dekar alanda zarar tespit edildiğini belirten Baydar, "Zarar gören tüm alanların tespit edilebilmesi için çalışıyoruz. Üreticilerimizin meyve bahçelerinde yaşanan don afetini en az ekonomik kayıpla atlatabilmeleri için gerekli teknik desteği sağlayacağız ve bu çalışmaları TARSİM ile yürüteceğiz." dedi.