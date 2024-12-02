Muğla'da düğünden dönen adam yol kenarında ölü bulundu

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Nail Kurum, dün gece saat ilerlemesine rağmen eve dönmedi.

Yaşlı adamın ailesi durumdan şüphelenerek 112 Acil Yardım Hattı'ndan yardım istedi.

Bu arada bir yandan jandarma ve sağlık ekipleri kayıp şahsı ararken, diğer yandan da yakınları ev gelen yollar üzerinde aram çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gündüz saatlerinde Nail Kurum'un cesedi evin yakınlarında yolun alt kısmında bulundu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, şahsın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Nail Kurum'un ölüm sebebinin yapılacak otopsi ile belirlenmeye çalışılacağı öğrenildi.