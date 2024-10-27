Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 33 kişi yakalandı

İHA
Göçmen kaçakçılığına ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Sınır şehirlerden canını tehlikeye atarak Avrupa'ya kaçma hayalş kuran düzensiz göçmenler ve kaçakçılar, güvenlik güçlerinden kaçamıyor.
Son olarak Muğla'da yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
33 GÖÇMEN YAKALANDI
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, beraberinde 14 çocuk ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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