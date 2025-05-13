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DHA

Muğla'da hareketli dakikalar....

Ula ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi sakinleri, sokaklarda tek başına gezen bir maymunu fark etti.

Sahipli olduğu düşünülen maymunun firar ettiği iddiası üzerine vatandaşlar, durumu mahalle muhtarıGüler Keleş'e bildirdi.

MAYMUNU MUZLA BESLEDİ

Kısa zamanda maymunun bulunduğu bölgeye giden muhtar Keleş, aç olan hayvanı muz vererek besledi.

Muhtar daha sonra jandarmaya bilgi verdi.

JANDARMALARI PEŞİNDE KOŞTURDU

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre peşinden koştukları maymunu yakalayıp, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

SAHİBİ ARANIYOR

Maymunun kafesinden kaçtığı ve tasmasından sahipli olduğu düşünüldüğü bildirildi.

Maymunun sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.