Muğla'da öğrenciler için 3 yıldızlı otel kiralandı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Bodrum'da yer alan fakülte ve meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin barınması için 3 yıldızlı otel kiralandığını duyurdu. Otelde 100'ü kız, 230 öğrencinin ücretsiz olarak konaklayacak.

DHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öğrencilerin sorunlarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Üniversite'de eğitim gören öğrencilerin refahı için çalışamalarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanlığı, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU ELE ALINDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Bodrum'daki kampüsündeki Güzel Sanatlar Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Dijital Oyun Tasarım Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliği, çalışma başlattı.

3 YILDIZLI OTEL KİRALANDI

Öğrencilerin geçen yıl kaldığı Gümbet Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı otel, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk'un girişimleriyle tekrar kiralandı.

230 ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ KONAKLAYACAK

İçerisinde 2 ayrı havuz olmak üzere, sosyal yaşam alanlarının bulunduğu otelde 100'u kız, toplam 230 öğrenci ücretsiz konaklıyor. Öğrenciler okul dışında kalan vakitlerini otel içerisindeki sosyal alanlarda değerlendirebiliyor.

"KYK FORMATINDA BARINMA OLARAK MEMNUNUZ"

İstanbul'dan gelen ve otelde kalan öğrencilerden Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kerem Sayman, "Buradaki herkes anlayışlı, yönetim olarak memnunuz. Odalarımız temiz biz de iyi baktığımız sürece temiz kalacaktır. KYK formatında barınma olarak gayet memnunuz. Burada ücretsiz olarak kalıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)