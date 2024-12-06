Muğla'da otomobil, yıkılan duvarın altında kaldı

Yaz aylarının geride kalmasıyla başlayan şiddetli yağışlar ülkenin dört bir yanında etkisini gösteriyor.
Yağışlara teslim olan Muğla'da ise şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Bodrum ilçesinde bağlı Şalvarağa mevkiindeki bir sitenin istinat duvarı, yağışın etkisiyle çöktü.
Çöken duvar, taş toprak ve ağaçlar sitedeki binanın üzerine doğru yıkıldı.
OTOMOBİL YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALDI
Binanın camları kırıldı, duvarında hasar meydana geldi. Çöken duvar ayrıca site içerisinde park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.
Otomobil kullanılamaz hale geldi. Cadde kenarında park halindeki bir otomobil ise ön tekerinin altındaki zeminin çökmesiyle askıda kaldı.
YARALANAN OLMADI
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yağmurun dinmesinin ardından yıkılan duvarın kaldırılması için çalışma başlatılacak.
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