Muğla'da otomobil, yıkılan duvarın altında kaldı
İHA

Yaz aylarının geride kalmasıyla başlayan şiddetli yağışlar ülkenin dört bir yanında etkisini gösteriyor.

Yağışlara teslim olan Muğla'da ise şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Bodrum ilçesinde bağlı Şalvarağa mevkiindeki bir sitenin istinat duvarı, yağışın etkisiyle çöktü.

Çöken duvar, taş toprak ve ağaçlar sitedeki binanın üzerine doğru yıkıldı.

OTOMOBİL YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALDI

Binanın camları kırıldı, duvarında hasar meydana geldi. Çöken duvar ayrıca site içerisinde park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi. Cadde kenarında park halindeki bir otomobil ise ön tekerinin altındaki zeminin çökmesiyle askıda kaldı.

YARALANAN OLMADI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yağmurun dinmesinin ardından yıkılan duvarın kaldırılması için çalışma başlatılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir