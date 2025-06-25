Muğla'da sanal gerçeklik gözlüğü takan 80 yaşındaki teyze izleyenleri gülümsetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 80 yaşındaki Hafize Cevizbaş'ın teknoloji ile imtihanı, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Mesken Mahallesi'nde yaşayan Cevizbaş, torununun yardımıyla sanal gerçeklik gözlüğü taktı.

TEPKİLERİ OLAY OLDU

İlk kez sanal gerçeklik gözlüğü takan Cevizbaş, Ege şivesiyle 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle', 'Ayol ben nereye geldim şimdi' gibi tepkiler verdi.

Cevizbaş'ın bu videosu, sosyal medyada paylaşıldı.

İLGİYLE KARŞILANDI

Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Video, kullanıcılar tarafından 'Hafize Nine evrenler arası yolculukta' ve 'Ege şivesiyle Metaverse' gibi yorumlarla binlerce kez paylaşıldı.