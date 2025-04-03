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AA

Muğla'da yaz sezonu erken açıldı.

Bodrum, kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak 2025 sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

İlk kruvaziyer gemisi "Astoria Grande", 756 yolcusuyla birlikte Bodrum Cruise Port'a demirledi.

SEZONUN İLK KRUVAZİYERİ

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.Amasra Limanı'ndan gelen kruvaziyerde 756 yolcu ile 432 personel bulunuyor.

Gemi, Bodrum'dan sonra gece saatlerinde Marmaris'e hareket edecek.

2025'TE ÇİFTE REKOR HEDEFLENİYOR

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'te hem gemi hem de yolcu sayısıyla rekor kırılacağını öngördüklerini belirtti.

"ULUSLARARASI ARENADA DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYORUZ"

Güngör açıklamasında, "Bodrum-Kos-Bodrum feribot hattında yoğun bir yolcu hareketliliği öngörüyoruz. Bu yıl Bodrum'a ilk kez gelecek olan 14 yeni gemiyi ağırlayacak olmamız, destinasyonumuzun uluslararası arenada giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Mega yat trafiğindeki istikrarlı artış da bunu destekliyor." ifadesini kullandı.

Limanın 2025'te 120 gemi ve 160 bine yakın kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedeflediği belirtildi.