Muş'ta bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu koruma altına alındı

AA

Yaban hayatında olan hayvanların yavruları zaman zaman bulunarak yetkilileri teslim ediliyor. Uzmanlar, yavrulara gerekli bakımı yaptıktan sonra doğal yaşan alanlarına tekrar bırakıyor.

Bu kez de Muş'ta bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Karaağaçlı beldesindeki İskender Yaylası'nda hayvancılık yapan aile tarafından bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kontrollerde 2 aylık oldukları belirlenen kurt yavrularına özenle bakan merkezdeki görevliler, yavruların iyileşmeleri için bakım ve rehabilitasyon sürecine başladı.

VETERİNER BAKIMLARINI YAPTI

Bir süre veteriner tarafından bakımları yapılan kurt yavruları, tedavi ve rehabilitasyonları için Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

"DOĞADA YALNIZ GÖRDÜĞÜNÜZ YAVRULARI HEMEN ALMAYIN"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, doğal hayatın devam etmesi için faaliyet yürüten kurumlarla koordinasyonu sağlayarak ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyerek şunları kaydetti:

Muş'ta hayvancılık yapan aile tarafından bulunan 4 yavru kurdu merkezimizde koruma altına aldık. Doğada hayvan yavrularını yalnız görüyorsak yakınında muhakkak annesi var. Hemen almayalım. Hayvanları annelerinden uzaklaştırmamak gerekiyor. Hayvanların en iyi yetişeceği ortam doğal yaşam alanlarıdır. Tüm vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyoruz.

YAVRULAR YAŞAM ALANLARINA GERİ DÖNECEK