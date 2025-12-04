Van'da büyüleyici an: Süper dolunay, dağ keçileriyle zirvede buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Anadolu'nun zirvelerinde, kışın ilk soğuk rüzgarlarının estiği Van'da doğaseverleri büyüleyen bir an yaşandı.

Dağların en tepesinde toplanan yaban keçileri, tam da süper dolunayın ışığı altında silüetlerini oluşturdu.

VAN'DA EŞSİZ MANZARA

Fotoğraf sanatçıları tarafından yakalanan bu nadir görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde, Van'ın sarp kayalıklarında, gün batımında yükselen dolunay yer aldı.

YABAN KEÇİLERİNİN BÜYÜLEYİCİ SİLÜETİ GÖRÜNTÜLENDİ

Batan güneşten yansıyan altın sarısı ışığın aydınlattığı kayalıklara sıralanmış yaban keçilerinin, uzun boynuzlarıyla oluşturdukları silüet objektiflere yansıdı.

Mavi gökyüzünün altında oluşan bu manzara, sosyal medyada doğa belgesellerindeki görüntülere benzetildi.

YILIN SON SÜPER AYI: 'COLD MOON'

Bu an, astronomik bir olayla örtüşüyor.

Bugün, 4 Aralık 2025'te gerçekleşen dolunay, aynı zamanda yılın son 'süper ay'ı olarak biliniyor.

Ay, Dünya'ya en yakın konumunda, tam dolunay evresine ulaşıyor ve gökyüzünde yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.

Bu fenomene 'Soğuk Ay' (Cold Moon) deniyor.

Kızılderili takvimlerinde kışın en soğuk dönemini simgeliyor.

Astrolojiye göre ise İkizler burcunda gerçekleşen bu dolunay, değişim ve spontanlık enerjisi taşıyor.