Muş'ta YKS günü duygulandıran baba-kız buluşması

Muş’un Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin kızları Çimen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde ter döktü. Fakülte önünde sınavın bitmesini sabırsızlıkla bekleyen baba Gülen, kızını kapıda çiçekle karşıladı. O anlarda yaşanan duygu seli, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Sosyal medyada "Yılın babası" etiketiyle paylaşılan görüntü, kısa sürede büyük beğeni toplarken izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

"KIZIMI KARŞILARKEN DÜNYA BENİM OLDU"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan yedi çocuk babası Mehmet Emin Gülen, eğitime olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

Ben okuyamadım ama eğitime hep değer verdim. Çocuklarımın okuması için elimden geleni yapıyorum. Kızımın sınavdan çıkacağı anı heyecanla bekledim. Onu mutlu etmek istedim, çiçek aldım. Kapıdan çıktığında koşarak yanına gittim, sarıldım, öptüm. O an dünya benim oldu. ‘Kazansan da kazanmasan da önemli değil’ dedim. Önemli olan sevgi ve saygı. Bu görüntü paylaşılmış, çok sayıda insan beğenmiş. Herkese çocuklarının arkasında durmalarını tavsiye ediyorum. Destek verirseniz, çocuklar da karşılığını verir.

"BABAMIN ÇİÇEKLE GELİŞİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Geçen yıl liseden mezun olan Çimen Gülen için bu sınav süreci oldukça stresli geçti. Ancak en büyük desteği ailesinden aldığını belirtti:

Babam hep ‘Yapabilirsin’ dedi, bu güveni hissetmek bana güç verdi. Sınavdan çıktığımda ellerim titriyordu. Bir baktım, babam elinde çiçekle bana doğru koşuyor. O anı tarif edemem. Hiç beklemiyordum ve hayatım boyunca unutmayacağım bir andı. Sosyal medyada birçok sayfa paylaştı, çok güzel mesajlar aldım. Babam herkese örnek oldu.

Gelecek hedeflerinden de bahseden Çimen, yazılım mühendisliği okumak istediğini ve kendi ayakları üzerinde durarak ekonomik özgürlüğünü kazanmayı hedeflediğini söyledi.