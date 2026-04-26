NASA'dan tarihi keşif: Mars'ta yaşamın yapı taşları bulundu

Yaşamın olup olmadığı yönünde birçok kez bilimsel tartışmalara konu olan Mars gezegeni, NASA'nın yeni keşfi ile tekrar gündemde.

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde gerçekleştirdiği bir deneyle gezegenden bir kaya örneği aldı.

ORGANİK MOLEKÜLLER TESPİT EDİLDİ

Özel bir kimyasal çözeltiyle ayrıştırılan kaya örneğinde karbon içeren organik moleküller tespit edildi.

Uzmanlar, moleküllerin en az yedi tanesinin Mars'ta daha önce hiç saptanmamış türden olduğunu bildirdi.

3,5 MİLYAR YIL BOYUNCA BOZULMADAN KALDI

Florida Üniversitesi'nden Dr. Amy Williams ve ekibi, bu moleküllerin 3,5 milyar yıl boyunca Mars'ın sert radyasyon ortamına rağmen bozulmadan kaldığını belirtti.

Bu keşfin, Mars'ın sadece geçmişte yaşanabilir olduğunu değil, aynı zamanda organik maddeleri uzun süre koruyabilecek bir jeolojik yapıya sahip olduğunu doğruladığı kaydedildi.

Araştırmanın en önemli noktalarından birinin, ‘azot heterosiklleri’ olarak bilinen yapıların keşfi olduğu da aktarıldı.