National Geographic seçti: 2026'da görülmesi gereken yerler

- National Geographic, 2026'da gezginlerin mutlaka görmesi gereken 25 destinasyonu açıkladı.
- Türkiye'den Karadeniz Kıyıları, bu listede 9. sırada yer aldı.
- Karadeniz Kıyıları, saklı koylar, tarihi köyler ve yemyeşil ormanlarla doğal ve kültürel keşif sunuyor.
Seyahat severlerin merakla beklediği haber geldi.
National Geographic, 2026'da mutlaka görülmesi gereken yerleri derledi.
Bu kez, listede Türkiye'den de bir yer var.
Açıklanan listeye Türkiye’den sadece Karadeniz Kıyıları yer aldı. Karadeniz Kıyıları, gelecek yılda mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde 9. sırasına eklendi.
İşte National Geographic'in listesi...
Dolomitler, İtalya
2026 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak bu bölge, hem kayak hem de doğa yürüyüşleri için ideal.
Karadeniz Kıyıları, Türkiye
Saklı koylar, tarihi köyler ve yemyeşil ormanlarla dolu bir rota. Kalabalıktan uzak, kültürel ve doğal bir keşif sunuyor.
Akagera Ulusal Parkı, Ruanda
Az bilinen ama büyüleyici bir safari bölgesi. Yüksek çeşitlilikte vahşi yaşam ve doğal güzellikler bir arada.
Pekin, Çin
Modernleşen altyapısı ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken başkent. Yeni UNESCO alanları da ilgiyi artırıyor.
North Dakota Badlands, ABD
Çarpıcı jeolojik oluşumlara sahip bu bölge, sakinlik ve doğayla iç içe bir keşif imkânı sunuyor.
Fransa - Yeni Bisiklet Rotaları
2026’da tamamlanacak yeni bisiklet yolları ile Fransa, bisiklet tutkunları için bir cazibe merkezi olacak.
Zanzibar, Tanzanya
Kristal berraklığındaki denizi, kültürel dokusu ve doğasıyla egzotik bir kaçış noktası.
Chilean Lake District, Şili
Volkanlar, göller ve zengin doğasıyla macera severler için bir cennet.
Manchester, İngiltere
Yenilenen müzeler, sanatsal etkinlikler ve 2026’daki kültür projeleriyle öne çıkıyor.
Hawai’i Adaları, ABD
Yerli halkın kültürüyle harmanlanmış turizm deneyimi sunan yeni sürdürülebilir projelerle dikkat çekiyor.