National Geographic seçti: 2026'da görülmesi gereken yerler

Seyahat severlerin merakla beklediği haber geldi.

National Geographic, 2026'da mutlaka görülmesi gereken yerleri derledi.

Bu kez, listede Türkiye'den de bir yer var.

Açıklanan listeye Türkiye’den sadece Karadeniz Kıyıları yer aldı. Karadeniz Kıyıları, gelecek yılda mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde 9. sırasına eklendi.

İşte National Geographic'in listesi...

Dolomitler, İtalya

2026 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak bu bölge, hem kayak hem de doğa yürüyüşleri için ideal.

Karadeniz Kıyıları, Türkiye

Saklı koylar, tarihi köyler ve yemyeşil ormanlarla dolu bir rota. Kalabalıktan uzak, kültürel ve doğal bir keşif sunuyor.

Akagera Ulusal Parkı, Ruanda

Az bilinen ama büyüleyici bir safari bölgesi. Yüksek çeşitlilikte vahşi yaşam ve doğal güzellikler bir arada.

Pekin, Çin

Modernleşen altyapısı ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken başkent. Yeni UNESCO alanları da ilgiyi artırıyor.

North Dakota Badlands, ABD

Çarpıcı jeolojik oluşumlara sahip bu bölge, sakinlik ve doğayla iç içe bir keşif imkânı sunuyor.

Fransa - Yeni Bisiklet Rotaları

2026’da tamamlanacak yeni bisiklet yolları ile Fransa, bisiklet tutkunları için bir cazibe merkezi olacak.

Zanzibar, Tanzanya

Kristal berraklığındaki denizi, kültürel dokusu ve doğasıyla egzotik bir kaçış noktası.

Chilean Lake District, Şili

Volkanlar, göller ve zengin doğasıyla macera severler için bir cennet.

Manchester, İngiltere

Yenilenen müzeler, sanatsal etkinlikler ve 2026’daki kültür projeleriyle öne çıkıyor.

Hawai’i Adaları, ABD

Yerli halkın kültürüyle harmanlanmış turizm deneyimi sunan yeni sürdürülebilir projelerle dikkat çekiyor.