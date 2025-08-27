Ne salça, ne konserve: Kabuklarından bakın ne oluyor...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sonu, mutfaklarda hummalı bir hazırlık dönemi başladı.

Kış için yapılan salçalar, kavanozlara doldurulan konserveler derken, bol miktarda domates işleniyor.

Ancak bu sürecin sonunda elde kalan bir şey daha var: Domates kabukları.

Çoğu kişi bu kabukları işe yaramaz sanıp çöpe atsa da, aslında tam bir vitamin ve aroma kaynağı olan bu parçalar israf edilmemeli.

İşte domates kabuklarını kurutursanız bakın ne oluyor...

KURUMUŞ DOMATES KABUKLARI

Domates kabukları, içerdikleri likopen, C vitamini ve antioksidanlar sayesinde oldukça faydalı.

Özellikle güneşte ya da düşük ısıda kurutularak saklandıklarında, hem sağlıklı atıştırmalıklar yapılabiliyor hem de çeşitli tariflere lezzet ve renk katıyor.

Ayrıca kabuklar kurutulduğunda oldukça yoğun bir domates aroması kazandığı için, toz haline getirilip doğal bir baharat gibi de kullanılabiliyor.

Özellikle evde katkısız ürünler tüketmek isteyenler için bu yöntem oldukça cazip.