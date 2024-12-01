Nemrut Dağı'ndan büyüleyici kar manzarası

DHA

Ülkenin birçok ilinden kar manzaraları gelmeye devam ediyor.

Son olarak karın etkili olduğu Nemrut Dağı'ndan gelen manzara görüntüleri kartpostalları aratmadı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda kar yağışı ile birlikte yabancı turistler gelmeye başladı.

NEMRUT TARİHİ ALANI DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgeye gezmeye gelen İtalyan turist Stafeno Begins özellikle bu mevsimde Nemrut'a gelmek istediğini ve kışın Nemrut tarihi alanının ve manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu görmek için geldiğini ifade etti.

Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya da bölgenin her mevsim ayrı güzelliklerinin olduğunu ifade ederek, yerli ve yabancı turistlerin kar yağışı ile birlikte bölgeyi ziyaret etmeleri gerektiğini aktardı.