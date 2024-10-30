Nemrut'ta ayı saldırısı: İngiliz turist mahsur kaldı

AA

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

Doğa harikası bölge, turistler kadar ayıların da uğrak noktası.

Bu kapsamda ayılar ve insanlar bölgede sık sık karşı karşıya geliyor.

AYI SALDIRINCA YARDIM İSTEDİ

AFAD'tan yapılan açıklamada, Bitlis'e gelen İngiltere vatandaşı Christopher Lomas Adams, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı.

İngiliz turist, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ayı saldırısına uğrayıp mahsur kaldığı ihbarını yaptı.

EKİPLER KURTARDI

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan Adams, sağlık ekibine teslim edildi.

Turistin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.