Nemrut'ta saz kırma videosu çeken Aydın Aydın hakkında soruşturma başlatıldı

- Türkücü Aydın Aydın, Nemrut Dağı'nda yapay zekaya tepki için sazını kırdı.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi eserlere zarar veren Aydın hakkında soruşturma başlattı.
- Aydın, yapay zeka nedeniyle mesleklerin tehlikede olduğunu belirtti.
Yayınladığı ilginç videolarla bilinen türkücü Aydın Aydın, bütün dünyanın gündeminde olan yapay zekaya savaş açtığını ilan etti.
Yapay zekanın yakında birçok mesleği yok edeceğini belirten Aydın, bu tepkisini yine bir video ile ortaya koydu.
"İNSANLIK TESLİM OLMAMALI"
Aydın, "Yapay zeka artık çalıyor, yapay zeka söylüyor, yapay zeka oynuyor, yapay zeka klip çekiyor, bizler ne olacağız? Hepimiz yok mu olacağız? İnsanlık yapay zekaya teslim olmamalı." dedi.
Nemrut Dağı'na tırmanan Aydın, buradaki tarihi varlıklara vura vura elindeki sazını paramparça etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aydın'ın 2 bin 100 yıllık tarihe sahip eserler üzerinde sazını parçalaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
O anlara ilişkin videoları paylaşan Aydın hakkında soruşturma başlatıldı.