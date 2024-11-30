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İHA

Yurt genelinde etkili olan yağışlar, turistik bölgelerde gerçekleştirilen etkinlikleri olumsuz etkiledi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle yapılamadı.

BALON TURLARI İPTAL EDİLDİ

Bölgede yılda ortalama 260 gün yapılabilen uçuşlar mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya bölgesinde günlük 156 sıcak hava balonunun uçuşuna izin verilirken, yapılan uçuşlarda yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turist, Kapadokya bölgesini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

TURLAR YARIN DEVAM EDECEK

Sıcak hava balon uçuşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı Nevşehir Kapadokya Slot Merkezi'nin değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Yoğun sis nedeniyle iptal edilen sıcak hava balonu turlarının yarın tekrar başlaması bekleniyor.