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DHA

Türkiye'nin turizm sektöründe can damarlarından biri olan Nevşehir'de, Kapadokya bölgesinde bulunan bir peribacasında çöküntü meydana geldi.

Peribacasından saçılan kaya parçaları çevreye dağıldı.

YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYALAR

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Peribacasının bitişiğinde bulunan diğer peribacaları da yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA YİNE YIKILACAK"

Mahallede yaşayan Özkan Öz, "Gece saatinde bu olay gerçekleşmiş. Sabah geldiğimizde bu olay ile karşılaştık. Burada eski yer fırındı, orası da uçmuş. Buradaki problem budur. Devam edip yıkılacak. Ses geliyor. İlerleyen zamanlarda aynı olayla karşılaşılacak. Çözümü varsa yetkililer müdahalede bulunsun" dedi.