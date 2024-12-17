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İHA

Nevşehir'de denetim gerçekleştiren İl jandarma ekipleri, kalpleri ısıtan bir olay yaşadı.

Ekipler, asayiş uygulaması kapsamında sürücülüğünü 83 yaşındaki Necati Kara'nın yaptığı bir araç durduruldu.

"CEHPEYE ÇAĞIRSALAR BEDENEN, RUHEN ASKERİM"

Askerlik hizmetini 1961 yılında jandarma olarak yaptığını söyleyen Kara'nın, "2,5 sene bir gün izin kullanmadan askerlik yaptım. Şuan cepheye çağırsalar bedenen, ruhen askerim” sözleri jandarma personelini duygulandırdı.

O ANLARI YAYINLADILAR

Necati Kara ile jandarma personeli arasında geçen konuşmayı yayınlayan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada; “Vatandaşlarımızın gönlünde uzun yıllar onur ile yaşattığı Jandarma Teşkilatı ve Vatan sevgisini görmek Jandarma personelinin görevini daha azimle icra etmesine katkı sağlamaktadır” denildi.