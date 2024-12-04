İHA

Niğde’nin Bor ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İhsan Binay, el yapımı bıçaklar yaparak geçimini sağlıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini aynı atölyede 60 yıldır sürdüren Binay’ın en büyük destekçisi ise eşi Meliha Binay.

Yarım asırdan uzun süredir mesleğini sürdüren Binay, el emeği bıçaklarının, seri üretim bıçaklara kıyasla çok daha kaliteli olduğunu söyledi.

"BİR AŞK VE HEVES İŞİ"

Mesleğe 12 yaşında başladığını anlatan Binay, “Bizim yaptığımız bıçaklar hakiki el dövmesi. Sanat bir aşk ve heves işi. Hevesi olmayan, aşkı olmayanlar sanatkar olamaz. Bazıları yeter çalıştığın bırak diyor ama benim yeni başlamış gibi mesleğe hevesim var. Meslek aşkı olmasa devam etmez” dedi.

ÇIRAK BULAMAYINCA EŞİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Mesleğini öğretecek çırak bulmakta zorlandığını anlatan Binay, gençlerin zanaat gerektiren mesleklerle ilgilenmediğini söyledi.

Çırak bulamadığı için eşiyle çalışmaya başladığını belirten Binay, “Çıraklar biraz çalışıp bırakıp gidiyor. Benim gençlere tavsiyem elinden geleni yapsınlar. Şimdiki gençlerin sanata ilgileri yok, hazır satayım istiyorlar. Bizim gibi temelden mesleğe hevesleri yok. Bizlerden sonra zaten bu mesleği yapacak kimse kalmıyor. Sadece bizim burada değil, Türkiye genelinde de mesleği bırakıp emekli olanlar yerine kimseyi bulamıyorlar” diye konuştu.

"GÜCÜM YETTİĞİNCE DESTEK OLUYORUM"

Mesleğini büyük bir aşkla yaptığını söyleyen İhsan Binay, sağlığı el verdiği ölçüde bıçak üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

El emeği bıçak üretiminin son temsilcilerinden olan İhsan Binay’a işlerinde yardımcı olan eşi Meliha Binay ise, “Elimden geldiği kadar destek oluyorum. Beraber dükkanı açıyoruz, beraber kapatıp evimize gidiyoruz. Bu sanatı sürdürecek kimse kalmadı. Çırak bulamıyor, ben de gücüm yettiği kadar destek oluyorum” ifadelerini kullandı.