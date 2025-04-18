AA

Kar ruloları doğada ender oluşuyor.

Dünyada sayılı yerlerde görülüyor.

Bu kez Türkiye'de Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüldü.

BU YIL İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ

Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

KAR YÜZEYİ YAPIŞKANKEN OLUYOR

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.

NASIL OLUŞTU?

Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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