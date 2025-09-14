Ordu'da fındık ikram ettiği kargayla dostluk kurdu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan fındık üreticisi ve taksici Kemal Demirbaş’ın, bahçesinde karşılaştığı karga ile kurduğu sıra dışı dostluk görenlerin ilgisini çekiyor.

Fındık bahçesinde başlayan tanışıklık

Ramazan Mahallesi’nde yaşayan Demirbaş, yaklaşık bir ay önce fındık hasadı yaparken yanına gelen kargaya fındık verdi. O günden sonra sürekli kendisini ziyaret eden kargaya “Şakir” adını verdi.

ÇAY İÇİYOR, HAMSİ VE PEYNİR YİYOR

Demirbaş’ın yanında vakit geçirmeye başlayan karga, bardaktan çay içiyor, peynir ve hamsiyle besleniyor. Mahalle sakinlerinin de dikkatini çeken Şakir, kısa sürede mahallenin maskotu haline geldi.

BALKONA GELİYOR, CAMI TIKLATIYOR

Karganın zamanla kendisini takip ederek eve kadar geldiğini söyleyen Demirbaş, “Bir süre sonra balkona gelerek cama vurmaya başladı. Her gün ona su ve yiyecek veriyoruz. En çok ekmek, kaşar peyniri ve hamsiyi seviyor.” dedi.

"DOĞAL YAŞAMINDAN ALIKOYMUYORUZ"

Çocuklarının da kargayla yakından ilgilendiğini belirten Demirbaş, “Biz kendisine çok alıştık. Bir gün bizi bırakıp gitmesinden korkuyoruz. Ancak onu doğal yaşamından koparmıyoruz. Gündüzleri uçup gidiyor, akşam yeniden geliyor.” ifadelerini kullandı.