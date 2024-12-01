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AA & Ensonhaber

Ordu'nun gözde seyir terası Boztepe, yalnızca turistlerin değil, aynı zamanda yamaç paraşütü tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Şehir merkezinden yaklaşık 7 dakikada teleferikle ulaşılabilen 530 metrelik yükseklikteki Boztepe, yamaç paraşütçülerine eşsiz bir adrenalin deneyimi sunuyor.

Paraşütleriyle Boztepe'den gökyüzüne adım atan sporcular, uçarken doğanın yeşil ve mavi tonlarının keyfini çıkarıyor. Yarım saat boyunca havada kalan yamaç paraşütçüleri, sonunda Şarkiye Mahallesi’ndeki kumsala iniş yapıyor.

7 KİLOLUK BİSİKLETLE GÖKYÜZÜNDE PEDAL ÇEVİRDİ

Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı ve deneyimli pilot Durmuş Şahin, Ordu'yu tanıtmanın yanı sıra bisiklet tutkusunu farklı bir şekilde yaşamak amacıyla sıra dışı bir etkinlik düzenlemek istedi. Yamaç paraşütüyle yaptığı uçuşlarda bisiklet sürmeyi hayal eden Şahin, Ordu Bisiklet Kulübü ile görüşerek 7 kilo ağırlığında özel bir bisiklet seçti.

Boztepe'ye çıktıktan sonra bisikleti kendine bağlayarak yamaç paraşütüyle havalandı. Gökyüzünde pedal çevirmenin heyecanını yaşayan Şahin, her iki tutkusunu aynı anda gerçekleştirmenin keyfini yaşadı.

"İKİ TUTKUYU BİRLEŞTİRMEK İSTEDİM"

11 yıldır yamaç paraşütü yapan Durmuş Şahin, bu etkinliği ilk defa gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

Amacım Ordu'da yamaç paraşütü yapmanın ne kadar kolay olduğunu göstermekti. Aynı zamanda bu iki tutkuyu birleştirip büyük bir heyecan yaşamak istedim.

Provalar sayesinde bisikletle sorunsuz bir şekilde havada kaldığını belirten Şahin, kendisini izleyenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini de sözlerine ekledi.