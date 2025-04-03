İHA

Tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları nadir yerden birisi olduğunu bilinen Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası’nda, geçen yıllarda 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi.

Kuşların yaşam alanı olduğu için girişlerin yasak olduğu ada, kuş gözlemciliği açısından da önem teşkil ediyor.

Çorum’dan gelen ve Karadeniz ziyaretleri kapsamında Hoynat Adası’nı ziyaret ettiklerini belirten Ayten Tonoğlu, "İlk defa geldim ve gerçekten çok güzel. Karadeniz’i hiç bu şekilde güzel bilmezdim, kesinlikle geldiğimize değdi. Yeşil doğa ve deniz gerçekten çok güzel." dedi.

"SAKİN ŞEHİR OLMANIN HAKKINI VERİYOR"

Malatyalı olan ancak İstanbul’dan gelen öğretmen Gülşah Gültekin, "Karadeniz’e ilk defa geliyorum ama çok beğendim. Benim için çok güzel bir atmosfer, yeşili ve doğası çok güzel. Yeni gelmeme rağmen çok beğendim, daha çok gezeceğimiz yerler var." diye konuştu.

Nesrin Türkkan isimli öğretmen de doğa ile iç içe olmanın kendisi içi çok önemli olduğunu ifade ederek, "Uzun zamandan bu yana Perşembe sahil yolunu kullanmamıştım. Sakin şehir olmanın gerçekten hakkını veriyor. Daha önce 2019 yılında buraya gelmiş ve burada fotoğraf çekinmiştim. O zaman bu kadar gelişmiş değildi, çok şey katmışlar Ordu’ya bu nedenle burada olmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Ordulu Tayfun Kahyaoğlu Tayfun Kahyaoğlu ise "Perşembe zaten Ordumuzun sakin ve güzide bir ilçesi. Hoynat Adası da kendini geliştirdi. Belediye başkanlarımız çok ilgi gösterdi ve buralar farklı bir şekilde aldı. İl dışından gelenler ve burada yaşayanlar burayı çok seviyorlar, ben de herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Doğal bir güzellik, bir taraf yeşil, bir taraf deniz." ifadelerine yer verdi.