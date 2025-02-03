AA & Ensonhaber

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıkamış, yemyeşil sarıçam ormanlarıyla çok sayıda yaban hayvanına barınma ve üreme alanı sunuyor. Bozayı, kurt, tilki ve nesli tehlike altında bulunan Kafkas ve Avrasya vaşakları, bu eşsiz ekosistemin sakinleri arasında yer alıyor. Bölge, yaban hayatı uzmanları tarafından "Doğu Anadolu’nun vahşi doğadaki sığınağı" olarak nitelendiriliyor.

AİLECE KARLI ARAZİDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Genellikle geceleri avlandığı için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkas vaşağı, yavrularıyla birlikte Sarıkamış’ın karlı arazilerinde görüntülendi. Anne vaşak ve iki yavrusu, bir süre karlar üzerinde dolaştıktan sonra ormanın derinliklerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bu nadir anlar, doğa gözlemcileri tarafından kaydedildi.

UYDU VERİCİSİ İLE TAKİP EDİLİYORLAR

Sarıkamış ormanlarında yaşayan bazı vaşaklar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izniyle KuzeyDoğa Derneği tarafından yürütülen "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi kapsamında uydu vericileriyle takip ediliyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, bölgenin yaban hayatı için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

Sarıkamış ormanlarında yaşayan vaşakların yeniden görüntülenmesi bizim için büyük bir mutluluk. Bu kayıtlar, buradaki doğanın ve ekosistemin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kameralara yansıyan anne vaşak ve iki yavrusu, geçen yıl doğan bireyler. Şu an anneleriyle ilk kışlarını geçiriyorlar. Bahar aylarında, özellikle nisan gibi annelerinden ayrılıp kendi yollarına devam edecekler.

Sarıkamış ormanları, barındırdığı eşsiz canlı çeşitliliğiyle doğaseverlerin ve bilim insanlarının ilgisini çekerken, koruma çalışmaları sayesinde yaban hayatının sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynamaya devam ediyor.