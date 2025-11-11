Oruç ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan takvimi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google'da en çok aranan sorulardan biri yine değişmedi: "Oruç ne zaman başlıyor?"

2026 yılına yaklaşırken milyonlarca kişi Ramazan ayının başlangıç tarihini, ilk sahur ve iftar saatlerini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 Ramazan takvimi ile bu yıl oruç ve bayram tarihleri netleşti.

Her yıl Hicri takvime göre 10-11 gün geriye gelen Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından dört gözle bekleniyor.

Peki; 2026 Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak? İşte, takvim...

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026

2026 yılında Ramazan ayı, 18 Şubat 2026 Çarşamba gecesi ilk sahurla başlayacak. Müminler, 18 Şubat Çarşamba günü ilk oruçlarını tutacak.

Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Yaklaşık 30 gün sürecek Ramazan, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihin hemen ardından ise 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü kutlanacak.