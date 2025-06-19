Örümcek Adamlar'ın halatlı mesaisi

Batmanlı Kadir Eskin (30), 2011 yılında iş umuduyla İstanbul’a göç ettiğinde kendini tekstil sektöründe buldu. Yıkama ve boyama atölyelerinde geçen altı yılın ardından 2017’de hayatı değişti. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle endüstriyel dağcılık eğitimine katılan Eskin, uluslararası geçerliliği olan sertifikasını alarak tekstil işinden ayrıldı. Artık yeni mesleği, gökdelenlerin yüzeyinde metrelerce yüksekte cam temizlemekti.

Camdan cam gezen bu yeni mesleğinde dört yıl deneyim kazanan Eskin, 2021 yılında bu sefer Batmanlı hemşehrisi Emir Etike’yi (27) de aynı alana yönlendirdi. Etike de gerekli eğitimi alıp belgeyi kazandıktan sonra ikili, İstanbul merkezli bir firmanın çatısı altında birlikte çalışmaya başladı.

Kısa sürede sadece İstanbul’la sınırlı kalmayan talepler doğrultusunda Ankara’dan İzmir’e, Antalya’dan Diyarbakır’a kadar birçok şehirde gökdelenlerin dış cephelerini parlatmak üzere yola çıktılar. Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi aştığı, toz bulutlarının sıkça görüldüğü Diyarbakır da bu rotanın son duraklarından biri oldu.

HALATLARA ASILI BİR YAŞAM

Güvenlik ekipmanlarını titizlikle kontrol ettikten sonra bellerine su kovalarını takıyor, halatlarını çatıya sabitleyerek metrelerce yukarıdan binaların camlarına sarkıyorlar. Bir yandan güneşin yakıcı sıcağıyla mücadele ederken, diğer yandan camları kir, toz ve oksitten arındırmak için hummalı bir temizlik yürütüyorlar.

Kadir Eskin, neredeyse sekiz yıldır bu işi yapıyor. Başlarda yoğun bir yükseklik korkusu yaşadığını ancak zamanla alıştığını dile getiriyor:

"Artık 20 katla 50 kat arasında fark yok, alıştıktan sonra hepsi aynı geliyor. Ama emniyet ve iş güvenliği bizim işimizin en kritik kısmı"

Eskin’e göre özellikle Doğu ve Güneydoğu’da bu mesleğe duyulan ihtiyaç her geçen yıl artıyor:

"Yüksek katlı bina sayısı burada da hızla artıyor. Suriye’den gelen toz bulutları nedeniyle cam yüzeyler sık sık kirleniyor. Bu da bizim için yeni iş sahaları demek."

"İNSANLAR HEM KORKUYLA HEM DE HAYRANLIKLA İZLİYOR"

Yüksek binaların camlarını silerken sadece güneşle değil, insanların merakıyla da karşı karşıyalar. Eskin, çevredekilerin kimi zaman korkuyla, kimi zaman hayranlıkla kendilerini izlediğini söylüyor: “Özellikle çocuklar bizi görünce seviniyor. Bazen ‘Örümcek adam’ diyorlar, el sallıyorlar. Biz de onları mutlu etmek için köpükle camlara isimlerini yazıyoruz.”

"CAMLAR KİRLİ, İŞLER YOĞUN AMA MUTLUYUZ"

Emir Etike de mesleğe başladığında yükseklik korkusuyla boğuştuğunu anlatıyor. Ancak şimdi, gökyüzünde halatla salınarak çalışmak onun için bir yaşam tarzına dönüşmüş: “Bu iş bana çok eğlenceli geliyor. Başka bir iş düşünmüyorum”

Güneydoğu’daki şehirlerden aldıkları yoğun iş talepleri nedeniyle İstanbul’a dönememişler:

Buralarda yüksek binaların sayısı güzel bir gelişme. Ama güneşin ve tozun etkisi camları daha çok kirletiyor. Temizlik daha fazla emek istiyor. Yukarıdan aşağıya inene kadar sıcaktan ter içinde kalıyoruz ama işimizi severek yapıyoruz.

Cam temizliği sırasında bazı dairelerden çikolata ya da su ikramı aldıklarını da gülümseyerek anlatan Etike, “Çocuklar bizi görünce heyecanlanıyor. Biz de onlara küçük sürprizler yapıyoruz” diyor.