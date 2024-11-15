Osmaniye'de babasının mesleğine merak saran genç kız çırak oldu

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Sude Naz Çerçi, küçük yaşlardan itibaren babasına ait oto bakım atölyesinde zaman geçirmeye başladı.

Babası ve ağabeyine yaptığı ziyaretlerde araçlara olan ilgisini fark eden Çerçi, baba mesleği olan otomobil tamirciliğine merak sardı.

Lise eğitiminde Düziçi Mesleki Eğitim Merkezi'nde Motorlu Araçlar Teknolojisi'ni seçen Sude Naz Çerci, çırak olarak girdiği atölyede hem eğitimini tamamlamaya hem de iyi bir usta olmaya çalışıyor.

"HEDEFİM ASTSUBAY OLMAK"

Atölyede ağabeyi ve babasıyla birlikte çalışan Çerçi, "Hedefim astsubay olmak, eğer astsubay olursam askeriyenin içerisinde de bu mesleğe devam edeceğim." dedi.

"BURADA TAMİR YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Küçüklüğünden beri otomobillere olan merakı sayesinde baba mesleğine seçtiğini söyleyen Sude Naz Çerçi, şu ifadeleri kullandı:

Düziçi Mesleki Eğitim'de öğrenciyim, babamın hem oto bakım servisi hem de oto yıkama olarak kendine ait iş yeri var. Burada tamir yapmayı çok seviyorum, arabalarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Küçüklüğümden beri arabalara bir ilgim var. Babam her arabaya bindirdiğinde gaz vermeye, arabanın anahtarını almaya, sürekli arabalarla ilgilenmeye çalışıyordum.



Şimdilerde ise babamın iş yerinde ağabeyim ve babamla beraber çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum, ilerde bu mesleği devam ettirmek istiyorum ama öncelikli hedefim astsubaylık. İnşallah astsubay olabilirsem askeriyede bu mesleğe devam etmek istiyorum.

"İNŞALLAH İLERDE KIZIMA KENDİSİNE AİT BİR SERVİS KURARIZ"

İlerleyen zamanda kızı Sude için bir servis açmak istediğini söyleyen babası ve ustası Atila Çerçi, "Ben kızımı her konuda destekliyorum, mesleki eğitime başlattım. Mesleki eğitimde de kızımın projede iyi ilerlediğini gördüm şu anki kendi iş yerim olan serviste kızım çalışıyor. Bu konuda da kızımın tamamen arkasındayım, ilerleyen zamanlarda da çocuklarımızla birlikte daha da ilerleyeceğimize inanıyorum. İnşallah ilerde kızıma, kendisine ait bir servis kurarız. Hayatımıza bu şekilde çocuklarımla şirket olarak devam ediyoruz." dedi.