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İHA

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin etkilediği illerden birisi olan Osmaniye'deki ayakkabı tamircisi esnaf, yıkılan iş yerinin yerine kendi inşa ettiği kulübede faaliyetlerini yürütüyor.

Osmaniye'de 54 yıllık iş yeri depremde yıkılan 75 yaşındaki Sabri Yıldırım, şimdi kendi imkanlarıyla yaptığı 3 metrekarelik kulübesinde ayakkabıcılık mesleğine devam ediyor.

57 YILDIR AYNI ADRESTEYDİ

Sabri Yıldırım, 12 yaşında başladığı ayakkabıcılık mesleğine kalfa olduktan sonra 54 yıldır aynı iş yerinde kiracı olarak devam ediyordu.

KİRALAR YÜKSEK GELİNCE KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETTİ

İş yeri yıkıldıktan sonra yerine koyulan konteynerin kirasını yüksek bulan Yıldırım, kendi imkanlarıyla yaptığı 3 metrekarelik ahşap dükkanında mesleğini sürdürüyor.

AYAKKABI İMALATI VE TAMİRİNİ YAPIYOR

Ayakkabı ve çanta tamirinin yanı sıra ayakkabı imalatı da yapan Yıldırım, mesleğin Osmaniye'deki son temsilcilerinden.

12 YAŞINDAN BU YANA ÇALIŞIYOR

Depremde iş yerinin yıkıldığını ve kendi imkanlarıyla ahşap kulübe yaptığını söyleyen Sabri Yıldırım, şöyle konuştu:

İlkokulu bitirdim, 12 yaşından beri bir ustanın yanında çalıştım. Tek ustanın yanında çalıştım orada bu adam hakiki bir çizmeciydi, körüklü çizme yapardı. Biz de ondan güzel bir sanat öğrendik. Kalfa olduktan sonra bir dükkan açtım. 54 yıldır aynı dükkanda çalışıyordum. Deprem olduktan sonra buralar yıkılınca bizim dükkan sahiplerimiz, bir baraka koydular ve yüksek bir fiyat istediler.

OSMANİYE'NİN SON AYAKKABI USTASI