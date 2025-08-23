Osmaniye'de sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi Sarısu Şelalesi'nde buldu

Vatandaşların sıcaklıklara karşı çözümleri tükenmiyor...

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı Osmaniye'de, serinlemek isteyen vatandaşlar merkez Karaçay'da bulunan Sarısu Şelalesi'ni tercih ediyor.

VATANDAŞLAR DOĞAL YERLERİ TERCİH EDİYORLAR

Artan sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için doğal yerleri tercih etmeye başladı.

SERİN SULARDA DOĞA İLE İÇ İÇE VAKİT GEÇİRİYORLAR

Hem doğallığı hem de serin suları ile dikkat çeken Sarısu Şelalesi'nde vatandaşlar, serin sularda doğa ile iç içe vakit geçiriyor.

Şelalede vakit geçiren, piknik yapan vatandaşlar burada hem serinliyor hem de stresten arınıyor.

''HEM STRES ATIYORUZ HEM DE GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ''

Osmaniye'de havanın çok sıcak olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Zorlu bir parkurdan geçiyoruz ama sonunda serinlemek bütün yorgunluğu alıyor. Hem stres atıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.