Osmanlıdan kalma 200 yıllık tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: Tam 330 bin lira

İHA

İnsanlık tarihi boyunca ellerden hiç düşmeyen ve insanoğlunda özel bir yeri bulunan tespihler bazen duaların ve yakarışların aracı kimi zaman erkeklerin aksesuarı kimi zaman da koleksiyoncuların vazgeçilmezi oldu.

Birbirinden özel taşlar ve bin bir emek ile yapılan tespihler özellikleri kadar fiyatlarıyla da hep dikkat çekiyor.

AĞZINI AÇIK BIRAKIYOR

Elazığ'da bir tespih dükkanında satılan Osmanlı sıkma kehribarı da hem fiyatı hem de görüntüsüyle görenlerin ağzını açık bırakıyor.

FİYATI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Osmanlı döneminden kalma taşların özel ellerde işlenmesi ile elde edilen kehribar tespih, görüntüsü kadar fiyatı ile de dikkat çekiyor.

330 BİN LİRAYA SATILIYOR

Yaklaşık 200 yıl önce yapılan ve bugüne kadar orijinalliğini koruyan Osmanlı kehribarı tespih Elazığ'da 330 bin liraya satılıyor.

"ÖZELLİKLE ARPLAR İLGİ GÖSTERİYOR"

Tespih ustası Hadin Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: