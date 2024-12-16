Palandöken'deki minik kayakçılar, 55 pistte kaymanın keyfini sürüyor

AA & Ensonhaber

Türkiye’nin en popüler kış turizm destinasyonlarından biri olan Palandöken Kayak Merkezi, minik kayakçıların heyecan dolu anlarına ev sahipliği yapıyor. Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı bu kayak merkezi, hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri ağırlarken, kayak yapmayı öğrenen minik kayakçılar da pistlerde boy gösteriyor.

6-10 YAŞ ARASI YÜZLERCE ÇOCUK, EĞLENCELİ ANLAR YAŞIYOR

Hafta sonları ve okul saatleri dışında, 6 ila 10 yaş arasındaki yüzlerce çocuk, 87 kilometre uzunluğundaki 55 farklı pistte kaymanın keyfini çıkarıyor. Ailesiyle birlikte eğlenceli anlar yaşayan minik kayakçılar, aynı zamanda kış sporlarına olan sevgilerini pekiştiriyor.

ÇOCUKLAR, KAYAK DENEYİMİNDEN MEMNUN

Palandöken’e kayak yapmak için dayısıyla gelen 8 yaşındaki Asmin Baki, burada eğlenceli vakit geçirdiğini ve kayak yapmayı çok sevdiğini belirtti. Kayak yapmayı babasından öğrendiğini anlatan Baki, "Çok eğleniyorum. Kayak yapmak burada çok keyifli" dedi. Dayısı Hakkı Aras, her yıl yeğeniyle kayak yapmaya geldiklerini ve Asmin'in dik yokuşlardan rahatça inebildiğini vurguladı. "Asmin çok seviyor, o yüzden sürekli onu zirveye kadar çıkarıp kaymasını sağlıyorum. Asmin geleceğin kayakçısı olacak" diye ekledi Aras.

AİLELER DE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE STRES ATIYOR

Bir diğer minik kayakçı, 6 yaşındaki Araf Esni ise kayak yapmanın yanı sıra buz pateni de yaptığını ifade etti. Araf'ın babası Resul Esni, çocuklarıyla birlikte Palandöken'e gelmekten büyük keyif aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

Pistler harika, çocuklarıma burada kayak yapmayı öğretiyorum ve birlikte eğleniyoruz. Oğlum Araf kayak yaparken büyük keyif alıyor ve her geçen gün daha da gelişiyor.

Palandöken Kayak Merkezi, hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.