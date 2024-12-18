Papağanları için Çanakkale'ye göç etti, üretim çiftliği kurdu

AA & Ensonhaber

İstanbul’da doğup büyüyen Halil Başbozkurt, 20 yıl önce, zeka ve üstün taklit yeteneğiyle tanınan jako cinsi bir papağan satın alarak bu özel kuşlara olan ilgisini keşfetti. Zamanla bu merakı tutkuya dönüşen Başbozkurt, 2017 yılında Beykoz’da papağan üretimi yapmaya karar verdi ve "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) belgesini temin etti.

İSTANBUL'DA İZİN ALAMADI, BİGA'DA KÖYDE ÇİFTÇİLK KURDU

Ancak İstanbul’da hobi amaçlı üretim için gerekli izni alamayınca, 2021 yılında ailesiyle birlikte Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyüne taşındı. Yanında Batı ve Orta Afrika kökenli jako papağanlarını da götüren Başbozkurt, burada tüm yasal prosedürleri tamamlayarak bir papağan çiftliği kurdu. Zorlu koşullarda büyütülen jakolarını özenle yetiştiren Başbozkurt, diğer papağan türleri için de üretim izin başvurularını yaptı.

JAKO'LARIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ, KONUŞMA YETENEKLERİ

Çiftliğinde, yaşları 10 ile 20 arasında değişen 47 yetişkin jako bulunan Başbozkurt, her bir papağanıyla ayrı bir bağ kurduğunu ifade ediyor. Bu kuşların konuşma yetenekleriyle ilgili genetik bir avantaj taşıdıklarını belirten Başbozkurt, şunları söyledi:

Jako papağanlarının en dikkat çekici özelliği, anne ve babalarının konuşma yeteneği ne kadar iyiyse, yavrularının da o kadar iyi konuşması. Bu nedenle çiftlikteki uyumlarını kameralarla izliyoruz. Eşleşen kuşları ayırıp yavrulatıyoruz. Jakolar genellikle 4 yaşından sonra yumurtluyor. Yavrulardan birini anneye bırakıyor, diğerlerini ise kuluçka makinesinde çıkarıp kuvözde büyütüyoruz. Sağlıklı gelişimleri için özel yemlerle besliyoruz.

FARKLI KUŞ TÜRLERİ İÇİN DE İZİN BEKLİYOR

Papağanlara sevgisinin ticari kazançtan çok daha ön planda olduğunu dile getiren Başbozkurt, İstanbul’da üretim için tüm imkanlara sahip olmasına rağmen bu işi sürdürebilmek adına Çanakkale’ye göç ettiklerini anlattı. Çiftliğini büyütme planları yapan Başbozkurt, Orman Genel Müdürlüğü’nden farklı kuş türleri için beklediği izin belgelerinin sürecini takip ediyor.

"BELGESİZ KUŞ SATIN ALMAYIN"

Başbozkurt, yurt dışından getirilen kuşların yedi gün karantinada tutulduğunu ve tüm hayvanların kayıt altına alınarak bilezik ve evrak kontrollerinin yapıldığını vurguladı. Ayrıca, nesli tehlike altında olan türleri satın almak isteyenlere şu uyarıda bulundu: “Faturasız ve belgesiz kuş satın almayın. Bu tür alımların ağır cezaları var.”