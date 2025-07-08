Pencere kenarına bir miktar sürün, sivrisineklerden temelli kurtulun

Yaz aylarının gelişiyle birlikte serinletici esintilerle açılan pencereler, aynı zamanda istenmeyen misafirlerin de giriş kapısı oluyor: Sivrisinekler!

Gece boyu kulağınızda vızıldayan, sabah derin kaşınmalarla uyanmanıza neden olan bu küçük ama can sıkıcı haşerelerden kurtulmak için kullanılan kimyasal spreyler, sineklikler ve priz kokuları her zaman çözüm olmayabiliyor.

Ancak sosyal medyada hızla yayılan ve neredeyse maliyetsiz olan bir yöntem, sivrisinek savaşına yepyeni bir boyut kazandırdı. Siz de pencere kenarlarına sürün sivrisinek derdinden temelli kurtulun.

BİR MİKTAR SÜRMEK YETİYOR

Meğer kalıp sabunlar sadece hijyen için değil aynı zamanda sivrisinek kovucu olarak da kullanılıyormuş. Özellikle limonlu, lavantalı ya da mentollü kalıp sabunlar, pencere pervazlarına sürüldüğünde sivrisineklerin ortamdan uzaklaşıyormuş.

Sivrisinekler, insan terindeki laktik asit ve karbondioksit gibi kokuları takip ederek hedeflerine ulaşırlarken, sabunun içerisindeki bazı uçucu esansiyel yağlar ve parfüm maddeleri, bu koku algısını maskeleyerek sivrisineklerin yönünü şaşırtabiliyor.

Özellikle lavanta, nane, çay ağacı ve limon otu gibi bitkisel içerikli sabunların, sivrisineklerin nefret ettiği kokuları yaydığı biliniyor. Bu sabunlar pencere kenarına sürüldüğünde, odanın girişinde adeta bir koruma kalkanı oluşturuyor.