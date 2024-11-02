AA & Ensonhaber

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Belediye Gençlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte atmaca tutkunları bir araya geldi. Etkinliğe katılmak isteyenler önce kayıt işlemlerini tamamladı. Kızıl, beyaz, kara ve sarı gibi farklı kategorilerde yarışan 25 atmaca, jüri üyeleri tarafından tüy rengi ve kafa yapısı gibi özelliklerine göre değerlendirildi.

600 YILLIK GELENEK

Güzellik yarışmasının yanı sıra, atmacaların en uzağa uçabilme becerisini sergiledikleri bir yarışma da gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, bu kültürün 500-600 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, atmacaların hızlı, güçlü ve dayanıklı olmaları nedeniyle Karadeniz insanının ruhunu yansıttığını dile getirdi.

"EVLAT GİBİ BÜYÜTÜP DOĞAYA SALIYORLAR"

Kaymakam Ferhat Altay,

Karadeniz insanı bu kuşlarla bir bağ kuruyor, onları evlat gibi büyütüp 3-4 aylık bakımlarının ardından doğaya salıyorlar. Bu bir avcılık değil, kültür mirasıdır

ifadelerini kullandı.

"ATMACA BESLEMEK, BİR HAYVAN SEVGİSİDİR"

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ise bu uğraşın hayvan sevgisinden doğduğunu ifade ederek, "Babam bir dönem evde atmaca beslerdi. Benim de bu işte tecrübem var; bu kuşları çok severim. Atmaca beslemek bir hayvan sevgisidir" diye konuştu.

Etkinlik sonunda, ayaklarındaki bağlar çözülen 60 atmaca doğaya salınırken, yarışmada dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa takdim edildi.