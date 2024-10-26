Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Rize’nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışının ardından, İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya Yaylası ve Ovit Yaylası beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen dağlar, görenleri de büyüledi.

Kartpostallık görüntüler veren yaylalar, çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

KÖYE DÖNÜŞ BAŞLADI

Karın düşmesiyle yaylacılar da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla köylerine dönüşe geçti. Kara aldırmadan yürüyen hayvanlar yol boyunca renkli görüntülere sahne oldu.