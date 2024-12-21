Rus kruvaziyer, 2024'ün son ziyaretini Samsun'a gerçekleştirdi

İHA

Havaların iyice soğumasıyla birlikte tatil sezonu kapanmaya başladı...

Bu kapsamda bu yıl Samsun’a 27 sefer düzenleyen Astoria Grande isimli kruvaziyer de son yolculuğunu Samsun'a yaptı.

Yılın son seferinde kruvaziyer, 558 Rus turist ile Samsun’a demirledi.

444 MÜRETTEBAT BULUNUYOR

Rusya'nın Sochi Limanı'ndan demir alan ve 558 turist ile 444 mürettebatı taşıyan Astoria Grande adlı kruvaziyer, bu turunda Rusya'dan direkt Samsun'a geldi.

Rus turistlerin Samsun programında Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, AVM programları ve Atakum ilçe gezisi bulunuyor.

AKŞAM SAATLERİNDE LİMANDAN AYRILACAK

Amasya'ya gidenler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi'ni ziyaret edecek.

Bu yıl son kez Samsun'a gelen kruvaziyerin akşam saat 21.00 sıralarında Samsun Limanı'ndan ayrılması planlanıyor.