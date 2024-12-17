Sadece 2 adet kalan tarihi Galatasaray formasından birine gözü gibi bakıyor

DHA

68 yıl önce Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki ilk maçında futbolcuların ter döktüğü formalardan biri, bugün Ordu’da yaşayan fanatik Galatasaray taraftarı Fuat Türkmen’in(68) koleksiyonunda bulunuyor. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Dinamo Bükreş’e karşı oynanan bu tarihi karşılaşmada giyilen formalardan yalnızca iki tanesi günümüze ulaşmış durumda. Bu formalardan biri Galatasaray Müzesi’nde sergilenirken, diğeri Fuat Türkmen tarafından büyük bir özenle korunuyor.

"O ZAFERİN HATIRASI"

Fuat Türkmen, bu eşsiz formaya sahip olmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade ederek, formanın hikayesini şöyle anlattı:

1956 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur’da Galatasaray, Romanya’nın köklü takımlarından Dinamo Bükreş ile eşleşti. Bu maç, kulübümüzün Avrupa’daki ilk mücadelesiydi. İlk maç Bükreş’te oynandı ve takımımız rakibine 3-1 mağlup oldu. Ancak Metin Oktay’ın kaydettiği gol, Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki ilk golü olarak tarihe geçti. Rövanş maçı ise 30 Eylül 1956’da bugünkü Rams Park’ın yerinde, o dönemin Mithatpaşa Stadı’nda oynandı. Kadri Aytaç ve Metin Oktay’ın golleriyle 2-1 kazanarak Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetimizi aldık. Bu forma işte o zaferin bir hatırası.

BU FORMADAN 2 ADET KALDI

Tarihi formanın tasarımı, klasik sarı-kırmızılı çizgilerden oldukça farklı. Kırmızı bir zemin üzerinde çapraz sarı bir şerit bulunan formanın, geniş V yakası çevresinde çift sarı çizgi bulunuyor. Günümüzde bu tasarıma sahip yalnızca iki forma kaldığını belirten Türkmen, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Bu formadan biri Galatasaray Müzesi’nde, diğeri ise bende. Bu, sadece bir forma değil, kulübümüzün tarihi zaferlerinden birinin simgesi. Bu sorumluluğun farkındayım ve ona göre hareket ediyorum.

FORMANIN NASIL KENDİSİNE ULAŞTIĞINI ANLATTI

Türkmen, formanın kendisine ulaşma hikayesini ise şöyle anlattı:

O maçta kaleyi koruyan rahmetli Turgay Şeren, bu formayı yıllarca saklamış. Daha sonra aile dostumuza hediye etmiş. Aile dostumuz, benim sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğumu bildiği için bu formayı bana verdi. Manevi değeri benim için tarif edilemez. Cam bir tablo içinde saklıyorum ve benden sonra da çocuklarıma miras kalacak. Çocuklarımın da bu formaya benim gibi özen göstereceğine eminim.

HANGİ FUTBOLCUYA AİT OLDUĞU BİLNMİYOR

Formanın orijinalliği hakkında da bilgi veren Türkmen, yılların izlerini taşıdığını ifade etti:

Forma üzerinde, o maçın ne kadar çetin geçtiğini gösteren kan ve ter izleri hâlâ duruyor. Bu forma 3 numaralı, ancak hangi futbolcuya ait olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen savunma oyuncularından birine ait olabilir.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Türkmen, bazı koleksiyonerlerden forma için yüksek meblağlarda teklifler aldığını da belirtti:

Bazen para teklif edenler oluyor ama bu forma benim için maddi bir değer taşımıyor. Manevi değeri paha biçilemez. Bu nedenle satmayı asla düşünmüyorum.

Tarihe tanıklık eden bu özel forma, Galatasaray’ın Avrupa serüveninin başlangıcını simgeleyen bir hazine olarak, geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyor.