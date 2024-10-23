Sakarya'da 49 torun sahibiydi: 100 yaşında hayatını kaybetti

İHA

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Fatma Çelik, mutluluk ve acılarla harmanlanmış hayatını geride bıraktı.

8 çocuk ve 49 torun sahibi olan Fatma Çelik, yaşı nedeniyle uzun süredir birçok hastalıkla mücadele ediyordu.

Çelik, Kayabaşı Mahallesi'ndeki ikametinde, hastalıklarına yenik düşerek hayatını kaybetti.

100 YAŞINDA VE 49 TORUN SAHİBİYDİ

100 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı kadın, geride gözü yaşlı 8 çocuk ve 49 torun bıraktı.

Asırlık çınarın cenazesi, bugün Kayabaşı Mahallesi Camii'nde öğlen ezanı sonrasında kılınacak olan cenaze namazı sonrasında aile mezarlığında toprağa verilecek.