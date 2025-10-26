Sakarya'da Çam Dağı'nda eşsiz renk cümbüşü hayran bıraktı

- Sakarya'daki Çam Dağı, sonbaharda sarı, yeşil ve kızıl tonlarla renk cümbüşüne dönüştü.
- Bu bölge, görsel şöleniyle doğaseverler ve fotoğrafçılar için popüler bir destinasyon oldu.
- Sisle birleşen manzaralar, kartpostallık görüntüler oluşturarak ilgi çekiyor.
Sakarya'nın Hendek ve Kocaali ilçeleri arasında bulunan, dört mevsim farklı güzellikleriyle öne çıkan, 900 rakımlı Çam Dağı bölgesindeki ormanlık alanlar sonbaharda adeta renk cümbüşüne dönüştü.
GÖRSEL ŞÖLEN EŞLİĞİNDE YOLCULUK
Sarı, yeşil ve kızıl tonların hakim olduğu bölge, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen eşliğinde yolculuk yapma fırsatı sunuyor.
DOĞASEVERLERİN VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI
Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Çam Dağı’nda, sisin etkisiyle ortaya çıkan büyüleyici görüntüler drone kamerasıyla havadan kaydedildi.
Renklerin ve sisin iç içe geçtiği bölge, sonbaharın en dikkat çekici doğal manzaralarıyla öne çıkıyor.