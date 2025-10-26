Sakarya'da Çam Dağı'nda eşsiz renk cümbüşü hayran bıraktı Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı, sonbaharın gelişiyle eşsiz manzaralara sahip oldu. Yeşil, sarı ve kızıl tonların sisle buluştuğu bölge, kartpostallık görüntüler oluşturdu.