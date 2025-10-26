Abone ol: Google News

Sakarya'da Çam Dağı'nda eşsiz renk cümbüşü hayran bıraktı

Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı, sonbaharın gelişiyle eşsiz manzaralara sahip oldu. Yeşil, sarı ve kızıl tonların sisle buluştuğu bölge, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sakarya'nın Hendek ve Kocaali ilçeleri arasında bulunan, dört mevsim farklı güzellikleriyle öne çıkan, 900 rakımlı Çam Dağı bölgesindeki ormanlık alanlar sonbaharda adeta renk cümbüşüne dönüştü.

GÖRSEL ŞÖLEN EŞLİĞİNDE YOLCULUK

Sarı, yeşil ve kızıl tonların hakim olduğu bölge, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen eşliğinde yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

DOĞASEVERLERİN VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Çam Dağı’nda, sisin etkisiyle ortaya çıkan büyüleyici görüntüler drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

Renklerin ve sisin iç içe geçtiği bölge, sonbaharın en dikkat çekici doğal manzaralarıyla öne çıkıyor. 

