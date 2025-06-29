Sakarya'da üç ilçede denize girişler yasaklandı

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek, kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.

DALGA VE AKINTI RİSKİ

Bölgede etkili olan dalga ve akıntı riskine dikkat çekilerek, vatandaşların can güvenliği açısından bu karara uymalarını istendi.

Alınan yasak kararının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı bildirildi.

YETKİLİLERDEN UYARILAR GELDİ

Kaymakamlık yetkilileri, sahil şeritlerinde görevli ekiplerin denetimlerini artırdığını belirterek, vatandaşlara uyarılara dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.