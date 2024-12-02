Sakarya'nın doğası ve kültürü kadraja yansıdı

İHA

Sakarya'da düzenlenen organizasyonda en özel kareleri yakalamaya çalışan fotoğraf sanatçıları, birbirinden güzel fotoğrafları kadrajına aldı.

Yarışmaya 197 farklı sanatçı toplamda 819 fotoğrafla başvurdu ve bu fotoğraf kareleri arasında şehrin tarihini, kültürünü, sanatsal değerlerini ve eşsiz doğasını en iyi şekilde yansıttı.

KAZANANLARA ÖDÜL VERİLECEK

Her biri fotoğraf alanında uzman olan jüri üyelerinin seçimiyle Mehmet Subaşı'nın kadrajıyla ortaya çıkan "Dalgalandı Yine Karadeniz" isimli Kocaali temalı fotoğraf birinci, Saadet Tezkorkut'un çektiği "Tutangalar" Sapanca temalı fotoğraf ikinci ve Çiğdem Sorgut'un eseri olan "Yayla Yolculuğu" Dikmen Yaylası temalı fotoğraf ise üçüncü oldu.

Öte yandan, Abdurrahman Çetin'in "Akbalık Güreşleri" Akyazı temalı fotoğrafı, Şevki Karaca'nın "Taraklı Arıcı" temalı fotoğrafı ve Yüksel Yavuz'un ise "Gün Batımı Davlumbaz" Akyazı temalı fotoğrafı mansiyon ödülü kazandı. Birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye ise 12 bin TL ödül verilecek.

Mansiyonda seçilen ilk 3 fotoğraf için sanatçılara 10'ar bin TL ödül takdim edilecek.