Samsun'da 26 bini aşkın hayvana kuduz aşısı uygulandı

İHA

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, hayvan hastalıklarının önlenmesi, mücadelesi, kontrol ve eradikasyonu, hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareket kontrollerini sağlanmasına yönelik "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı" yürütülüyor.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde online Hizmet İçi Eğitim Toplantısı yapıldı.

"HAYVAN VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Samsun İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz) hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında kalabilmektedir. Hayvan sağlığının güvence altına alınmadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Bu anlamda hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır.

İhbarı zorunlu hastalıklar ve ihbarı zorunlu olmayan hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek, hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak amacıyla Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi yürütülmektedir.

Hayvan hastalıkları ile mücadelede aşılama faaliyetleri şap ve brusella hastalığı gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması ile ciddi ekonomik kayıpların önlenmesi açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda kuduz ve şarbon gibi ölümcül hastalıklardan korunmak için de gerekli bir uygulamadır" dedi.

"26 BİNDEN FAZLA HAYVANA KUDUZ AŞISI YAPILDI"

Aşılama ve hayvan hastalıkları ile mücadelede Samsun'da yapılan çalışmalara da değinen Sağlam, "İlimizde şap hastalığına karşı mücadele kapsamında 2024 yılında ilkbahar ve sonbahar aşılama programlarında, şap aşısı uygulanan hayvan sayısı 878 bin 108'dir. 2024 yılında kuduz aşısı uygulanan hayvan sayısı ise 26 bin 718'di. Brusella ile mücadele kapsamında, büyükbaş hayvanlara 69 bin 216, küçükbaş hayvanlara 60 bin 171 adet aşı; yine koyun keçi vebası (PPR) hastalığı ile mücadele kapsamında 119 bin 804 adet aşılama yapılmıştır.

Şarbon hastalığı ile mücadele kapsamında; büyükbaş hayvanlara 13 bin 325, küçükbaş hayvanlara 5 bin 986 adet, çiçek (koyun keçi çiçeği) hastalığı ile mücadele kapsamında 213 bin 665 adet hayvana aşılama yapılmış ve aşılama programlarımız başarı ile tamamlanmıştır. Küpeleme ve kayıt altına alma faaliyetleri kapsamında büyükbaş hayvanlara 124 bin 581 ve küçükbaş hayvanlarda ise 142 bin 654 adet küpe uygulaması yapılmıştır" diye konuştu.

AŞILAMA PROGRAMLARIYLA İLGİLİ SUNUMLAR YAPILDI

Ayrıca toplantıda Samsun genelinde bu yıl içerinde büyükbaş, küçükbaş, kedi, köpek ve tek tırnaklı hayvanlara uygulanan aşılama programları, TÜRKVET, VETBİS, PETVET ile hizmet içi eğitim konularında sunumlar yapıldı.