Samsun'da babasının izin vermediği kadın 81 yaşında okula başladı

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ‘Hayallerim Gerçek Oluyor’ projesi kapsamında Resmiye Sağır, okuma-yazma hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.

Babasının ‘Kız çocukları okumaz’ diye okula göndermediği Sağır, sonradan kendi çabalarıyla okumayı öğrendi ancak yazmayı öğrenemedi, okul sıraları ise hep içinde ukde kaldı.

11 yıl önce Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleşen Resime Sağır, ‘Hayallerim Gerçek Oluyor’ projesi kapsamında okul önlüğünü giyip, özel bir okulda ilk dersine girdi.

"YOLDA YAZILI BİR KAĞIT BULSAM ‘BURADA NE YAZIYOR’ DEYİP KOYNUMA KOYARDIM"

Resmiye Sağır, “Okula çok hevesim vardı. Köylüydük, tütün yaptık, çobanlık yaptık. Köyde olup da yapmadığım hiçbir şey yok. Eşekle ormandan odun bile taşıdım. Ama okul benim hep içimdeydi. Yolda yazılı bir kağıt parçası bulsam, ‘acaba burada ne yazıyor’ derdim, alırdım öperdim ve koynuma koyardım ki ta başka bir parça bulana kadar o benim koynumda dururdu. Okuma hevesim çoktu. O zamanlarda köyümüzde okul da yoktu. Yalnız Balaç köyünde okul vardı. Orası da uzaktı. Babam ‘Kızlar okur mu?’ derdi. Yollamadılar beni. 7-8 yaşlarında tarlalara gidiyordum. Bütün işlere ben koşturuyordum. O zaman kardeşlerimin en büyüğü bendim. Ama okul hep benim içimde ukde kaldı.” diye konuştu.

"ALMANYA’YA GİTMEK İÇİN OKUMA BİLMEM GEREKİYORDU"

15 günde okumayı öğrendiğini belirten Sağır, “Evlendim ve İstanbul’a taşındım. Evlendikten sonra zor günler yaşamaya başladık ve 1969 yılında Almanya’ya gitmeye karar verdik. Evrakları tamamlamak için Tophane’de gittim ve bana bir kağıt verdiler. Onu okumamı söylediler. Okuma yazmamın olmadığını söylediğimde bana okumamı öğrenmemi söylediler. Eşime söylediğimde bana ‘Öğrenmesen de olur’ dediydi. Artık o kadar bunalmışım ki ben de 15 günde alfabedeki 29 harfi öğrendim. Daha sonra harfleri yan yana getirerek okumayı öğrendim. Verdikleri kağıdı okudum ve Almanya’ya gittim. Okumayı söktüm ama yazmayı bilmiyorum. Benim 40 yılım İstanbul’da geçti. 8 yıl da Almanya’da kaldım. Hiç kendimi düşünmedim, hep millet için yaşadım.” dedi.

"OKUMAYI 25-30 SENE ÖNCE ÖĞRENSEYDİM ŞİMDİ ÜNİVERSİTE MEZUNUYDUM"

Okula ilk gittiği gün çok heyecanlandığını ifade eden Resmiye Sağır, konuşmasını şöyle sürdürdü: