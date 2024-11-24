İHA
Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Nazan Ulusal’a ait ev, alevlere teslim oldu.
Gece saatlerinde başlayan yangının aydınlattığı mahallede komşular, yükselen alev ve dumanlar nedeniyle panik dolu anlar yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan eve müdahale etti.
Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Kimsenin olmadığı evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.
Ev sahibi Nazan Ulusal’ın damadı Veysel Dağ, "Eski bir ev. Kimse kalmıyor. Kablolar eski, ondan şase yapmış olabilir.” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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