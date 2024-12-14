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İHA

Samsun'un Havza ilçesine Mısmılağaç ve Üniversite Mahalleleri, uzun yıllardır süregelen gelenekleri ile herkesi hayrete düşürüyor.

Bölgeye özgü gelenek nedeniyle köylülerin hepsi aynı adı taşıyor.

Çocukları olmayan çiftler Mısmılağaç Mahallesi'nde bulunan 'Şehit Yahya Dede Türbesi'ne giderek dua ediyor, akabinde doğan çocuklara erkek olursa Yahya, kız olursa Sati ismi veriliyor.

İSİMLER AYNI OLUNCA LAKAP KULLANIYORLAR

Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanların dua etmeye geldiği mahallede insanlar, Yahya ve Sati isimlerindeki kişileri lakapları ile ayırıyor.

Mahalleliler birbirlerine 'Yağcı', 'Keleş', 'Kara', 'Yumuşak' gibi lakaplarla sesleniyor.

"AVRUPA'DAN BİLE GELİYORLAR"

Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Altınok, “Mahallemizde mevcut olarak şu anda 94 tane Yahya isminde kişi var. Bunların isimlerinin koyulma sebebi, Yahya Baba Türbesi'dir.

Çocuğu olmayanlar buraya gelip dua ediyor. Daha sonra aileler doğan çocuklarına Yahya ve Sati isimlerini veriyor. Buraya Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanlar geliyor ve dua ediyor.” dedi.

ERKEK OLURSA YAHYA, KIZ OLURSA SATİ

Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın, “Mahallemizde evliya kabrimiz var. Şehit Yahya Dede Türbesi. Benim de 3 sene çocuğum olmadı. Oraya gidip dua ettik. Sonra çocuğumuz oldu. Ben de oğluma Yahya ismini koydum. Mahallemizde böyle bir gelenek var. Erkeklerimizin yüzde 90'ı Yahya, kızlarımızın ise Sati'dir." diye konuştu.

Diğer vatandaşlar ise babasının, dedesinin, akrabaları dahil birçok kişinin ismi Yahya olduğunu, mahallede kişilerin lakaplarla ayrıldığını ifade etti.