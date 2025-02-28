Samsun'da makine bölümünün tek kız öğrencisi Nisa Nur'un hayali mühendis olmak

DHA

Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Tasarım ve Teknoloji Alanı Bölümü’nde eğitim gören 140 öğrenci arasında tek kız olan Nisa Nur Yıldırım (17), mesleğe olan tutkusu ve azmiyle dikkat çekiyor.

Lisenin Makine Tasarım ve Teknoloji Alanı 12’nci sınıf öğrencisi Nisa Nur Yıldırım, erkek öğrencilerle birlikte eğitim almanın zaman zaman zorlayıcı olabileceğini ancak bunun kendisi için bir engel olmadığını söyledi.

Yıldırım, CNC makineleri, bilgisayar makine imalatı, endüstriyel kalıp, bilgisayar destekli makine ressamlığı ve endüstriyel modellemelerde eğitim alanlarında çalışarak teknik becerilerini geliştiriyor.

"PİŞMAN DEĞİLİM, HEDEFİM MÜHENDİS OLMAK"

Nisa Nur Yıldırım,şunları söyledi:

Burada öncelikle çizimler yapıyoruz. Parçayı nasıl yapacağımız hakkında konuşmalar olsun değerlendiriyoruz. Parçayı çizdikten sonra makinelerde, CNC makinelerinde işliyoruz. Makine bölümüne ilgi duydum makinelere olan ilgimden dolayı ve bu bölümün iş olanağı çok yüksek. Gerçekten çok geniş bir bölüm. Bölüme geldiğime pişman da değilim gayet güzel. Bölümde tek kız olmak zor ama başaramayacağım bir şey değil. Yani arkadaşım olsa tek kız olmasam daha güzel olurdu, diyebilirim ama güzel yani her türlü alıştık artık aile gibiyiz burada arkadaşlarla.



Hedefim makine mühendisi olmak. Makine bölümünü kız okuyamaz diye bir şey yok. Kızların yapamayacağı bir şey yok. Herkes yapabilir. Gayet güzel. Hiç kimsenin başaramayacağı bir şey yok.

‘DERSE UYUMU, ARKADAŞLARLA UYUMU İYİ’

Nisa Nur’un hem akademik başarısı hem de arkadaşlarıyla uyumu açısından örnek bir öğrenci olduğunu belirten Makine Tasarım ve Teknoloji Alan Şefi Sakin Güneş de “Nisa bizim bölümümüzün tek kız öğrencisi. Kendisinden çok memnunuz. Derse olan ilgisi, arkadaşlarıyla olan uyumu gerçekten son derece iyi. Zaten kendisi de bölümümüzü isteyerek, severek gelmişti. O yüzden başarısını biz de görüyor, takdir ediyoruz. Alanımızda toplam öğrenci sayısı 140. Bu 140 öğrenci içerisinde tek kız öğrencimiz Nisa. Gerçi zaman zaman başka dönemlerde kız öğrencilerimiz oldu ama son yıllarda pek kız öğrencimiz yoktu. Nisa bunu bozdu. Bundan sonra inşallah devamı gelecek diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.