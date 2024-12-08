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İHA

Çınar Çıldır, Samsun'da Bafra Fatih Ortaokulu 6/A sınıf öğrencisisi.

Okuldan çıktıktan sonra zaman zaman babasının çalıştığı iş yerine gelen küçük Çınar, burada kutu katlamayı öğrendi.

Çınar, 3 yıl önce babasının çalıştığı iş yerine yaptığı ziyarette kutu katlamaya merak sardı.

BİR KUTUYU 7 SANİYEDE KATLIYOR

Yeteneği sayesinde bir kutuyu 7 saniyede katlayarak dikkat çekti. Hiç bakmadan hızlı bir şekilde kutuları katlayan Çınar'ın bu yeteneğine kayıtsız kalmayan iş yeri sahibi de okul harçlığı vererek onu ödüllendiriyor.

"ÇOCUĞUMLA GURUR DUYUYORUM"

Çınar'ın babası Emin Çıldır, “Çınar yanıma geldiği zaman kutu katlamaya ilgi duydu. Bu işe alıştı. Artık çok hızlı kutu katlıyor. Çok çalışkan bir çocuk. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

"BÜYÜYÜNCE POLİS OLMAK İSTİYORUM"

Çınar Çıldır ise "Babamın yanına gelince kutular ilgimi çekti. Onları katlamaya başladım. Zamanla çok hızlı yapmayı öğrendim. Buraya akşamları geliyorum. Bazı zamanlar okuldan sonra uğruyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum.” diye konuştu.